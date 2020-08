Messi, addio al Barcellona. Carragher: "Può rinforzare il City, ma non renderlo imbattibile"

vedi letture

Jamie Carragher, ex calciatore del Liverpool, ha commentato ai microfoni di Sky Sports UK il possibile arrivo di Messi in Premier League: "Leo al City? Può rinforzare la squadra, ma non renderla invincibile. Il Barça non vince la Champions League da cinque anni", ha dichiarato Carragher.