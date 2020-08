Messi, addio al Barcellona. Ecco il comunicato de LaLiga: "La clausola da 700 milioni è valida"

Arriva il comunicato de LaLiga in merito al caso Messi ed in particolar modo alla questione della clausola rescissoria. LaLiga infatti considera ancora valida la clausola da 700 milioni presente nel contratto del fenomeno argentino, mentre Messi e i suoi avvocati considerano estinto il suo vincolo col Barça, visto che il calciatore ha fatto uso della clausola unilaterale che gli permetteva di risolvere anticipatamente il suo contratto. Di seguito il comunicato:

"In relazione alle differenti interpretazioni (alcune contraddittorie tra loro) pubblicate negli ultimi giorni in distinti mezzi di comunicazione, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi col FC Barcellona, LaLiga considera conveniente chiarire che, dopo aver analizzato il contratto del giocatore col suo club:

- Il contratto si trova attualmente in vigore e ha una "clausola" applicabile al suddetto nel caso in cui Lionel Andrés Messi decida per una risoluzione unilaterale anticipata del contratto in base all'articolo 16 del decreto 1006/1985, del 26 giugno, che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti.

- In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la precedente procedura di visto per l'allontanamento del giocatore dalla federazione se non verrà pagato l'importo di detta clausola".

A questo punto si prospetta un nuovo braccio di ferro. Se il Manchester City (o un altro club) vuole Lionel Messi, dovrà trovare l'accordo con il Barcellona o versare 700 milioni nelle casse blaugrana. Ipotesi quest'ultima che appare alquanto improbabile.