tmw Messi punta i piedi e diserta i test: non si sente più un calciatore del Barça ma svincolato

Tutto come previsto: Lionel Messi, questa mattina, non si è presentato ai test medici fissati dal Barcellona. Una decisione già maturata nelle scorse ore, comunicata ai blaugrana e raccontatavi su queste colonne nella giornata di ieri, che la stella argentina non intende cambiare di una virgola. La Pulga, secondo quanto raccolto da TMW, si è rimessa dunque a disposizione del club solamente per trattare in modo amichevole la sua partenza.

Messi e i suoi avvocati considerano estinto il suo vincolo col Barça, visto che il calciatore ha fatto uso della clausola unilaterale che gli permetteva di risolvere anticipatamente il suo contratto. Una posizione irrevocabile, col crack di Rosario che aspetta ora una chiamata per sedersi al tavolo con la dirigenza culé e trovare la migliore soluzione in uscita per tutti. Lontano da Barcellona, probabilmente a Manchester (City), senza scartare però per il momento neanche Parigi (PSG), Milano (Inter) e Torino (Juventus).