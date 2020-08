Messi, addio al Barcellona. I legali della Pulga considerano valida la clausola: ecco perché

Il Mundo Deportivo fa chiarezza sulla clausola rescissoria che permette a Lionel Messi di liberarsi ogni stagione, presente nel contratto dell'argentino. Gli avvocati di Messi interpretano che la scadenza del 10 giugno scritta nel contratto come non valida poiché la stagione non è terminata fino al 14 agosto con il 2-8 in Champions League contro il Bayern Monaco. I legali di Messi spiegano che la clausola era fissata in quella data poiché 10 giorni dopo la fine della stagione e, in questo caso, quando è stato inviato il burofax.