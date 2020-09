Messi, addio al Barcellona. Kroos: "Noi del Real non saremmo tristi per la sua partenza"

A Toni Kroos non dispiacerebbe vedere Leo Messi salutare il Barcellona. Il centrocampista del Real Madrid, in conferenza stampa, ha così risposto ad una domanda sulla possibile partenza della Pulce: "Ci sono due punti di vista: per la Liga può essere un male, perché la Liga è Messi come prima era Cristiano. Un giocatore interessante per tutto il mondo, un grande della Liga. Per noi del Real Madrid invece è diverso, se dovesse andarsene il Barça perderebbe un giocatore importantissimo. Non credo sia un male per noi, io non sarei triste perché giocare contro Messi non è mai semplice. Non so cosa succederà, aspettiamo, anche perché pure se dovesse andarsene per noi non sarebbe una garanzia di vittoria".