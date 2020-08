Messi, addio al Barcellona. Nè a 700, né a zero: per i tifosi può partire per almeno 200 milioni

Per quale cifra vendereste Leo Messi? E' questa la domanda che il Mundo Deportivo fa ai suoi lettori, inserendo alcune opzioni intermedie fra la partenza a zero (come vorrebbe il giocatore) e quella di fronte al pagamento della clausola da 700 milioni (come vorrebbe il club). E i quasi 10mila votanti sembrano prediligere la via della mediazione, a quella del muro contro muro. Per il 47% degli attuali votanti, infatti, Messi potrebbe dire addio di fronte al pagamento di 200 milioni di euro. Numeri alti anche per chi crede che potrebbe partire per 350 milioni di euro, scelta votata dal 27% dei tifosi. Al terzo posto, per l'11%, Messi potrà partire solo per i 700 milioni della clausola, mentre raccolgono pochi consensi le opzioni di addio a zero (6,5%) e addio per 100 milioni (5%).