Messi, addio al Barcellona. Stoichkov: "Stiamo prendendo a calci in culo il più grande"

Hristo Stoichkov non le manda a dire. L'ex attaccante del Barcellona, leggenda del calcio bulgaro, ha commentato alla radio messicana TDUN la notizia dell'addio di Lionel Messi al club catalano: "Stiamo cancellando un mito, stiamo prendendo a calci in culo il più grande giocatore nella storia del Barcellona. Stiamo macchiando il suo nome, il suo carisma. Non so perché i giocatori che hanno fatto la storia a Barcellona siano sempre buttati fuori dalla porta di servizio; penseranno che siamo d'intralcio perché vogliamo rubare la presidenza o qualcosa del genere".