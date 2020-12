Messi-Barça ancora assieme? Cadena SER: "Blaugrana fino al 2023, poi a Miami"

Secondo quanto riportato da Cadena SER, Lionel Messi potrebbe rimanere al Barcellona fino al 2023 per poi trasferirsi a Miami. L'idea è quella di arrivare a giocare i Mondiali a dicembre 2022 in Qatar, per poi trasferirsi e iniziare una nuova avventura con l'idea di far studiare i figli negli Stati Uniti per qualche anno. Del resto nella recente intervista rilasciata, proprio Messi ha dichiarato di essere affascinato da un futuro negli States. L'argentino ha già preso casa in Florida, nell'esclusiva Sunny Isles Beach in un appartamento del valore tra i 7 e i 9 milioni di euro. Intanto, si attendono le elezioni per la presidenza del Barcellona che saranno decisive per il futuro della Pulga.