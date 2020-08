Messi-Juve? Il giornalista de L'Equipe conferma: "Il sogno è unire la Pulce a CR7"

vedi letture

Florent Torchut, corrispondente a Barcellona de L'Equipe, nelle scorse ore ha scritto dell'interesse della Juventus per Leo Messi. Il collega transalpino ha così parlato a SportItalia del presunto inserimento bianconero sulla Pulce: "Un intermediario della Juve ha chiamato il padre di Messi per parlare dell'interesse bianconero. Negli ultimi giorni Jorge Messi ha ricevuto chiamate della Juventus e del PSG, posso confermare che i bianconeri sono interessati a Messi perché il sogno è unire la Pulce a CR7 per avere in squadra 11 Palloni d'Oro. L'Inter è ancora in corsa? L'opzione Inter non è così forte, credo che la prima scelta sia ancora il City. Poi c'è il PSG e magari la pure la Juve. Vedremo cosa succederà fra lo stesso Messi e il Barcellona, ora. La Juventus sta osservando la situazione e cercando di far cambiare idea a Messi. Dettagli sulla telefonata? Credo ci sia solo stata questa telefonata per conoscere l'idea del giocatore, se ha già deciso per il City o se ci sono possibilità per altri club. L'idea è firmare per il City, ma l'ipotesi Juve esiste".