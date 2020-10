Messi o Cristiano Ronaldo? Pjanic: "Leo è il migliore di tutti i tempi, mi sento un privilegiato"

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Barça, Miralem Pjanic è stato interpellato anche sui due campioni di questa epoca calcistica, suo compagno attuale il primo ed ex compagno il secondo: "Messi è il migliore di tutti i tempi, è un privilegio giocare con lui. Per me è stata una grande opportunità poter giocare sia con Messi che con Cristiano, ma Leo non mi ha mai parlato di questo argomento finora", le dichiarazioni del centrocampista del Barcellona.

Il bosniaco è, difatti, tra i pochi calciatori che hanno condiviso lo spogliatoio tanto con la Pulga quanto con CR7.