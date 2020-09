Messi potrebbe non lasciare il Barça? Oggi la decisione, TycSports ipotizza: "Resta al 90%"

"Lionel Messi prenderà una decisione definitiva entro giovedì". Secondo TycSports, potrebbe essere oggi la giornata fondamentale per il futuro dell'attaccante argentino. Dopo l'incontro andato in scena ieri tra il padre Jorge e Josep Maria Bartomeu, in cui è stata ribadita la volontà di lasciare il club blaugrana , il numero 10 potrebbe sciogliere ogni dubbio nelle prossime ore.

Messi, viste le difficoltà di liberarsi dal contratto in essere e per non arrivare alla battaglia legale con il Barça, "al 90% resterà al Barcellona, sta valutando seriamente di arrivare a scadenza nel 2021". Una notizia importante, che potrebbe nuovamente rimescolare le carte nella telenovela dell'estate.