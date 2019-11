© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Finale di gara sfortunato, di cui ovviamente mi scuso con i compagni, l'allenatore e i nostri tifosi". Inizia così il post di scuse di Robin Olsen, portiere svedese del Cagliari, "protagonista" della rissa con l'attaccante del Lecce Lapadula, costata il cartellino rosso ad entrambi. "Non ho mai voluto lasciare in inferiorità in questa partita - prosegue Olsen dal suo profilo Instagram -, siamo stati vicini ai tre punti dopo un buon lavoro di squadra... arriveranno nuove partite e farò tutto il possibile per sostenere la mia squadra come sempre", le parole dello svedese postate prima della decisione ufficiale del Giudice Sportivo. Per il portiere, infatti, a nulla sono servite le scuse pubbliche per evitare le quattro giornate di squalifica.