"Vincerò questa battaglia e spero di poter migliorare anche come uomo dopo questa lotta". Sinisa Mihajlovic ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo coraggio nella conferenza stampa tenuta quest'oggi per annunciare la sua leucemia. "Da martedì andrò in ospedale - ha proseguito l'allenatore serbo -, non vedo l'ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi", le sue dichiarazioni.

