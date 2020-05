Mihajlovic: "Jovetic il giocatore più forte mai allenato. Ronaldo il miglior avversario"

Per Sinisa Mihajlovic, Stevan Jovetic è il calciatore più forte mai allenato nel corso della sua carriera da tecnico. L'ha detto il manager serbo nel corso di una lunga intervista alla tv ufficiale del Bologna "Era troppo forte: fisicamente solido, tecnicamente fortissimo, andava via nell'uno contro uno. Sfortunatamente si infortunò in allenamento con me, e nella carriera si è portato dietro questi problemi. Ma a Firenze era un fuoriclasse".

Sui compagni di squadra più forti mai avuti, invece, questa la sua risposta: "Ti posso dire il più forte contro il quale ho giocato: Ronaldo il Fenomeno, il più forte di tutti. Tra quelli con cui ho giocato ti faccio alcuni nomi: Savicevic, Prosinecki, Mancini, Gullit, Veron, Nesta, Aldair, Adriano, Figo, Nedved, posso andare avanti fino a domani. Ce ne sono tantissimi".