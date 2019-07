© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bologna (e non solo) in ansia per Sinisa Mihajlovic. Oggi a partire dalle 16.30 il tecnico serbo entrerà nel dettaglio del suo stato di salute e svelerà se la decisione di lasciare la squadra rossoblù sarà per un periodo prestabilito o definitiva.

Che qualcosa non andasse per il verso giusto - sottolinea il 'Corriere dello Sport' - lo si era capito già giovedì, quando Mihajlovic aveva deciso di non partire col resto della squadra per il ritiro di Castelrotto. "Qualche linea di febbre", la linea dettata giovedì mattina dall'ufficio stampa del Bologna che due giorni fa aveva rassicurato sull'arrivo del manager serbo nella giornata di venerdì. Poi la comunicazione di un arrivo slittato ulteriormente a sabato, ma ieri la comunicazione che non era solo qualche linea di febbre, bensì qualcosa di ben più grave di cui parlerà oggi lo stesso Mihajlovic.