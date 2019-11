© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di Radio Punto Nuovo, il noto agente Mario Giuffredi ha parlato così di Andrea Conti e del suo positivo momento di forma dopo la buona prova contro la Juventus di domenica scorsa: "Ha avuto due infortuni gravissimi, ci vuole tempo per riprendersi. Ha trovato allenatori come Gattuso e Giampaolo che non l'hanno aiutato. Pioli ha portato Biraghi a certi livelli, sta dando fiducia anche a Conti, ma non a chiacchiere, con i fatti. Conosco Conti, è ai livelli di Di Lorenzo, mi interessa solo che si giochino il posto in Nazionale".