Milan, Ajer blocca Ibrahimovic e aspetta Maldini: a gennaio possibile nuovo assalto

Kristoffer Ajer ieri ha marcato a uomo Zlatan Ibrahimovic che pur disputando un'ottima gara non è riuscito a segnare nella vittoria per 3-1 sul campo del Celtic. Il centrale 22enne è stato seguito a lungo da Maldini in estate e a gennaio potrebbe tornare alla carica. Sì perché un altro difensore serve come il pane a Pioli, soprattutto se l'avventura in Europa League dovesse continuare come tutti auspicano. A riportarlo è Il Corriere della Sera.