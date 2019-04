Milan, anche Di Francesco fra i candidati alla panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Maurizio Sarri come obiettivo per la panchina del Milan. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione dei rossoneri in previsione di giugno. Fra i candidati anche Leonardo Jardim, unico in grado di aver strappato una Ligue 1 al Paris Saint-Germain sulla panchina del Monaco. E attenzione a Eusebio Di Francesco, che ha già ricevuto offerte dall'estero ma è inorgoglito dall'interesse milanista. Più defilato Marco Giampaolo che valuta il rinnovo con la Sampdoria.