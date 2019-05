Milan, anche Zapata in scadenza. Manca intesa per il prolungamento

Non solo Ignazio Abate, anche Cristian Zapata è in scadenza tra le file del Milan. Come già scritto su TMW, il difensore nato in provincia di Benevento non ha trovato l'accordo per il rinnovo con i rossoneri. Situazione più o meno analoga per l'ex Villarreal e Udinese: per entrambi, lunedì contro il Bologna, potrebbe essere la quartultima presenza nel Milan.

In rossonero dal 2012. Il colombiano classe '86 è approdato a Milanello sette anni fa. Da quel momento 147 presenze e 5 gol all'attivo, ma ora la fine della corsa sembra essere vicina. Nel suo palmares da milanista, c'è la Supercoppa conquistata ai danni della Juventus nel dicembre del 2016.