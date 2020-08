Milan, Bakayoko sempre in cima alla lista dei desideri: ma c'è distanza con il Chelsea

vedi letture

Prosegue la corsa del Milan Timoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea è in cima alla lista dei desideri del club di via Aldo Rossi. Resta però uno scoglio da superare, ovvero la formula per il trasferimento del francese. I Blues sono fermi sul prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 20.