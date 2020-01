Milan, Begovic arriva senza diritto di riscatto: a luglio torna in Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Simon Kjaer, il Milan ieri ha ufficializzato anche l’arrivo di Asmir Begovic. Il portiere si trasferisce in rossonero a titolo temporaneo, senza diritto di riscatto. Come evidenzia stamane La Gazzetta dello Sport, in estate il classe '87 tornerà così al Bournemouth e nello stesso tempo la Premier League restituirà al 'Diavolo' Pepe Reina, da poche ore in prestito all’Aston Villa.