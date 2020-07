Milan, Bennacer: "Ibra tira fuori il meglio da tutti noi. Se fai le cose male ti ammazza"

Ismail Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di quanto ha dato e sta continuando a dare Zlatan Ibrahimovic ai rossoneri: "Ci aiuta tanto, non vuole perdere neanche un pallone e tira fuori il meglio da chiunque. Se non fai le cose per bene ti ammazza, lui è così e ha ragione a urlare quando fai qualcosa che non va. Impari tanto da lui, è un giocatore davvero importante".