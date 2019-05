Milan, Biglia: "In caso di Champions faro 40 km di pellegrinaggio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan crede ancora alla Champions League e anche se non ha il proprio destino in mano spera di superare almeno una tra Atalanta e Inter nello sprint finale. Ai microfoni di Sportmediaset il centrocampista rossonero Lucas Biglia, ha parlato di cosa farebbe in caso di quarto posto: "Noi in Argentina facciamo un pellegrinaggio. Il mio è lungo 40 km, che è il tragitto per andare da casa mia fino ad una chiesa. L'ho promesso, se arrivasse la Champions, farò questo pellegrinaggio a piedi dopo essere tornato dalle vacanze con la mia famiglia. Prove? Farò un video, nel caso, e sarò contentissimo di farlo".