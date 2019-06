Milan, c'è l'offerta per Torreira: proposto un prestito biennale all'Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo passo concreto del Milan nella corsa a Lucas Torreira. Secondo quanto riporta Spormediaset, i rossoneri avrebbero infatti messo sul piatto ben 38 milioni di euro complessivi per arrivare al centrocampista dell'Arsenal.

Prestito oneroso con diritto di riscatto - Un'operazione, quella per il centrocampista dell'Arsenal, che non potrebbe ovviamente essere chiusa subito a titolo definitivo a causa dei limiti imposti dal FFP. Ecco perché la prima proposta del 'Diavolo' consisterebbe in un prestito biennale oneroso (5-8 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni. Un primo passo già particolarmente significativo per regalare al nuovo tecnico Marco Giampaolo il suo pupillo dei tempi della Sampdoria.