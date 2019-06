Milan, c'è l'ok per Giampaolo: superata la concorrenza di Inzaghi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non ha dubbi: Marco Giampaolo ha superato Simone Inzaghi nella corsa per la panchina del Milan. Ovviamente tutto è vincolato alla decisione di Paolo Maldini, che deve ancora far sapere al club se accetterà o meno il ruolo di direttore dell’area tecnica. Giampaolo piace per competenza, precisione e modi molto simili a quelli dello stesso Maldini, senza dimenticare la capacità di insegnare calcio. Sembra insormontabile per Inzaghi l’ostacolo del contratto (ancora per un anno) da onorare con la Lazio, mentre Ferrero avrebbe avuto il via libera dalla Samp. Giampaolo accetterebbe anche un ingaggio inferiore (2 milioni di euro netti a stagione) rispetto a quello di Inzaghi (2,5).