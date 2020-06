Milan, caccia a un terzino destro: Dumfries e Kalulu i nomi in lista

Tra i profili cercati dal Milan in vista della prossima stagione c'è anche quello di un terzino destro da aggiungere in rosa. Secondo Tuttosport sono due i nomi presi in considerazione in questo momento: Denzel Dumfries del PSV e il giovanissimo Pierre Kalulu, classe 2000 e in scadenza con il Lione.