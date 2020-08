Milan-Cagliari 3-0. A San Siro non c'è storia, i rossoneri chiudono in bellezza. E Ibra fa 10

Milan chiude in bellezza la stagione 2020-21, dominnando il Cagliari che più che un avversario sembra uno sparring partner. I rossoneri vincono 3-0 e terminano il campionato con un dato indicativo: sono la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti dalla ripresa del campionato con 30 punti in 12 partite, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Cagliari che al contrario chiude come peggio non si potrebbe, scendendo in campo senza alcuna voglia di lottare e con un tecnico che sa già di non continuare. I sardi non vedono l'ora di terminare un torneo che era nato sotto ben altri auspici e che fino a dicembre aveva persino fatto cullare ai tifosi sogni di Champions League e che dopo la sconfitta rocambolesca contro la Lazio ha iniziato una discesa senza fine, chiudendo in un'anonima posizione di metà classifica.

Pioli punta su Castillejo dal 1': lo spagnolo aveva giocato due spezzoni di gara contro Atalanta e Sampdoria dopo essere stato indisponibile per 6 partite. Davanti Leao prende il posto dello squalificato Rebic. E il portoghese è protagonista di uno show durato quasi tutto il primo tempo: dopo 11', imbeccato da Calhanoglu, entra in area slalomeggiando palla al piede, concludendo di sinistro e trovando il palo. La palla carambola su Klavan e poi in rete: 1-0. Milan a segno per la ventesima partita consecutiva. È la quinta volta nella storia dei rossoneri, l'ultima nel 2008/09, allenatore Carlo Ancelotti.

I rossoneri, stasera con la nuova mise, vanno sul velluto e potrebbero anche allungare se non si specchiassero troppo. In un paio di occasioni è Cragno a evitare il peggio, compiendo due parate notevoli su Ibrahimovic. La prima su botta ravvicinata, la seconda su calcio di rigore al 42' dove il portiere riesce persino a trattenere l'esecuzione dal dischetto. Massima punizione concessa per un mani di Walukiewicz in area.

Rafael Leao chiude al 36' del primo tempo la sua prima stagione al Milan che conta 31 presenze e 6 reti in Serie A. Al suo posto Giacomo Bonaventura: per lui questa è l'ultima partita col Diavolo.

La ripresa è un Ibrahimovic show: lo svedese non ci sta a chiudere il campionato mancando il traguardo della doppia cifra e alla fine riesce a trovare il suo obiettivo. Lo svedese riceve in area un bell'assist di Castillejo scarica con tutta la rabbia che ha in corpo un destro sul quale Cragno non può nulla. Rete arrivata al 55' e 10° centro in campionato in 18 partite per il numero 21. Il tris è firmato Castillejo che triangola con Bonaventura ed è bravissimo spalle alla porta a girarsi e mandare la palla in rete. Milan-Cagliari 3-0 al 57' e secondo gol in questo campionato per l'ex Villarreal.

Il finale è pura accademia, ma che ci regala una lieta notizia: al 90' Leonardo Pavoletti entra in campo. Il centravanti si rivede dopo quasi un anno, precisamente dal 25 agosto 2019, partita valida per la prima giornata del campionato.