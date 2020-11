Milan, Calabria festeggia le 100 presente in A ed esulta sui social: "Primato consolidato"

Nell'importante vittoria sulla Fiorentina, uno dei protagonisti del Milan è stato sicuramente Davide Calabria. Ancora tra i migliori in campo, il laterale destro contro i toscani ha raggiunto le 100 presenze in Serie A. Queste le sue parole per festeggiare questo traguardo: "Una gran partita per festeggiare le 100 presenze in Serie A e consolidare il primato in classifica!"