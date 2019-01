Milan, Calabria: "Supercoppa, non vince sempre la favorita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Sky: "Il 2018 è stato un anno importante per me, ho trovato continuità e giocato quasi tutte le partite. Sono molto soddisfatto, devo ringraziare il mister che mi ha dato fiducia e cerco di ripagarlo sul campo. Maldini? Quando ci guarda in allenamento ci fa dare qualcosa di più. La Juve? Difficile batterla, non impossibile. Si è migliorata ulteriormente, non sarà una partita facile ma abbiamo dimostrato due anni fa che anche se siamo sfavoriti la partita comincia da 0-0. Higuain? Mai visto un attaccante così completo, meglio averlo in squadra che contro".