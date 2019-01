Anche Mattia Caldara, come Lucas Biglia, ha voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento per i compagni di squadra in vista della sfida contro la Juventus: "Volevo fare un grosso in bocca al lupo per stasera. Mi dispiace tanto non essere lì, queste sono partite bellissime da giocare e vi auguro il meglio. Sarò lì col cuore e con la mente e dobbiamo farcela. Forza ragazzi, forza Milan!"

Anche lontano, Mattia Caldara è al nostro fianco, a poche ore dal calcio d'inizio di #JuveMilan! ❤⚫

Mattia Caldara even far from Jeddah, is right by our side ahead of tonight's Final! ❤⚫#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/DiNLYXLj2p — AC Milan (@acmilan) 16 gennaio 2019