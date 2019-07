Milan, Caldara: "Bello essere qui dopo le terapie. Conosco Giampaolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Mattia Caldara ha rilasciato una breve battuta ai microfoni di Milan TV al proprio arrivo a Milanello per la ripresa dei lavori: “Sto bene, sono felice di essere qui dopo aver fatto un mese e mezzo di terapia a Roma. Giampaolo? Lo conosco perché l'ho affrontato tante volte in campionato, so come gioca e non vedo l'ora di mettermi a disposizione".