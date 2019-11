Milan, Castillejo su Ibra: "Non so se arriverà ma è molto, molto forte..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della chiacchierata con Sportmediaset, Samu Castillejo ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e della possibilità di vedere lo svedese alla corte di Stefano Pioli al Milan. "E' molto forte, ha dimostrato in tutta la sua carriera il calciatore che è. Non so se arriverà ma è molto molto forte".

Sulla cena di squadra. "Ha offerto il mister. Serve per l'ambiente, per diventare un gruppo ancora più forte, una famiglia ancora più unita. Queste cose servono".