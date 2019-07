Milan, centrocampista cercasi: Giampaolo preferisce Praet

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan è sempre alla ricerca di un centrocampista per accontentare le richieste di Marco Giampaolo. Persi Veretout (domani visite mediche con la Roma) e Ceballos (l'Arsenal avrebbe accettato di accontentare le richieste e di prenderlo in prestito secco), le alternative per i rossoneri diminuiscono.

Praet e Lobotka - Il preferito dell'ex tecnico della Sampdoria è Dennis Praet, uomo di fiducia e imprescindibile negli anni trascorsi sulla panchina blucerchiata. Come riporta Tuttosport, l'agente di Lobotka "tiene viva la pista Milan": il classe 1994 slovacco era in passato nel mirino di Inter e Napoli.