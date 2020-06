Milan, chi è Rangnick? Tanti colpi ma sempre low cost: in carriera un solo acquisto oltre i 20 mln

Focus interessante, quello realizzato dall'edizione odierna di Tuttosport su Ralf Rangnick e il suo possibile approdo al Milan. L'attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull è un abile talent scout, qualità che ha impressionato la proprietà rossonera in vista del processo di ricostruzione della rosa che avverrà a partire dalla prossima estate. Con l'idea di (ri)fondare un Milan giovane e pieno di talento da affidare, appunto, al manager tedesco, se tutto andrà come Elliott spera.

Rangnick, d'altronde, è sempre stato uno che compra a poco per poi trasformare un diamante grezzo in un pezzo pregiatissimo proprio attraverso il suo lavoro quotidiano. Si pensi infatti che solo in un'occasione ha chiesto al suo club (RB Lipsia) di spendere più di 20 milioni per un giocatore: 30 milioni di euro per il centrocampista Naby Keita, poi rivenduto però a 65 al Liverpool appena due anni dopo.