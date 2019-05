Milan, con Zapata sarà addio. Distanza incolmabile sul rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A meno di novità clamorose fra i giocatori del Milan in scadenza che a giugno saluteranno il club rossonero ci sarà anche Cristian Zapata. Il centrale colombiano, dunque, dovrebbe abbandonare Milanello assieme ad Abate e Montolivo. Per l'ex Udinese e Villarreal, come scrive Tuttosport, pesa la distanza fra domanda e offerta per la durata del rinnovo (due chiesti, uno offerto) tanto che poi il dg Leonardo ha deciso di ritirarsi dal tavolo della trattativa. Da qui l'addio pressoché certo. Con Zapata che dovrebbe continuare la sua carriera all'estero.