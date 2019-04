Milan, contatti frequenti con l'agente di Everton: il Gremio chiede 35 mln

© foto di Federico Gaetano

Il Milan prova ad anticipare la concorrenza per Everton Soares del Gremio. L’attaccante esterno è uno dei profili individuati dal club per rinforzare l’attacco. Secondo quanto appreso da MilanNews.it sono davvero frequenti i contatti tra Leonardo e l’entourage del giocatore brasiliano, lo scopo è provare ad abbassare le pretese del Gremio sul costo del cartellino del giocatore. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 35 milioni di euro.