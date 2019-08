© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro prossimo di Andrea Conti sarà ancora al Milan, scrive oggi Tuttosport: il terzino ex Atalanta infatti ha tutta l'intenzione di restare in rossonero per giocarsi il posto sulla destra con Calabria nonostante gli interessamenti. In tal senso nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi prestito secco al Parma, ma come detto il giocatore ha declinato per restare al Milan.