Milan, Correa sempre più lontano. Colloquio positivo con Simeone

L'Atlético Madrid può decidere di togliere dal mercato Correa. Secondo quanto riportato da As nei giorni scorsi c'è stato un colloquio fra il giocatore e il tecnico Diego Pablo Simeone che gli ha assicurato un buon minutaggio, considerate le tre competizioni in cui l'Atlético Madrid dovrà giocare. E di ritenerlo elemento importante per la squadra. Tolte Tottenham e Wolverhampton dalla corsa al giocatore, è rimasto solamente il Milan su di lui ma la mancata cessione di André Silva ha frenato l'affare, con i colchoneros che chiedono 50 milioni. Inoltre l'Atlético fatica a trovare un sostituto all'altezza, viste le difficoltà ad arrivare a James Rodriguez e Christian Eriksen.