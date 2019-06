© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, Patrick Cutrone, finora determinato a restare al Milan, avrà un incontro con i dirigenti rossoneri per le valutazioni sul suo futuro. Il giovane centravanti milanista, attualmente impegnato nell'Europeo Under 21, piace a diversi club italiani, come Sassuolo, Torino e Fiorentina.