Milan, Cutrone sottolinea: "Gattuso sa darci gli stimoli giusti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato a Repubblica raccontando anche il suo arrivo in prima squadra: "In Cina iniziai a sperare di restare al Milan. Pensavo: Montella non mi conosce più di tanto, se riesco a farmi vedere, bene, altrimenti parto, l’importante è giocare". Per quanto riguarda il suo rapporto con Rino Gattuso, l'attaccante rossonero ha invece dichiarato: "Sa darci gli stimoli giusti: il Milan gioca bene. Allenarti per migliorare è l’unico modo per convincerlo a farti giocare di più".