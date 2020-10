Milan da Scudetto? Pioli: "I miei giocatori sono convinti di essere forti, non sono stupito"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l'Udinese, mister Stefano Pioli ha commentato anche i rumors sempre più insistenti sul Milan serio candidato per lo Scudetto: "I miei giocatori sono convinti di essere forti, è un bene che la pensino così. Domani sarà un'altra occasione per dimostrarlo. Le parole vanno bene solo se dimostrate dai fatti. Dobbiamo avere entusiasmo, il nostro obiettivo è vincere e divertirci, fare un calcio che ci piace. I giocatori devono sempre pensare positivo".

Questo Milan l'ha stupita?

"No, perché ho sempre avuto tanta fiducia nei miei giocatori. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma è difficile che qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, la partita di domani sarà piena di insidie contro un avversario tosto. C'è tanta attenzione per la sfida con l'Udinese".