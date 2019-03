Fonte: milannews.it

© foto di Federico Gaetano

Marc Cucurella potrebbe essere un obiettivo di mercato del Milan per il futuro, anche se sul classe 1998 sono stati rilevati gli interessamenti di Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbac. Tuttavia, secondo quanto riferito dallo spagnolo Mundo Deportivo, il futuro del classe 1998 è ancora poco chiaro. L'esterno sinistro, infatti, è attualmente in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni dal Barcellona, che si è riservato l'opzione per il contro riscatto a 4 e nulla si saprà sui suoi movimenti fino a quando non sarà lo stesso Eibar a decidere di riscattare Cucurella.