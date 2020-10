Milan, dalla Spagna: preso il giovane del Valencia Jordi Escobar. Può andare subito in prestito

Acquisto in prospettiva per il Milan. Come riportano i colleghi di Radio Esport Valencia, i rossoneri avrebbero infatti chiuso per l'attaccante classe 2002 del Valencia Jordi Escobar. Lo spagnolo si trasferirebbe in Italia per 2,5 milioni comprensivi di bonus, ma giocherebbe per una stagione in prestito al Groningen prima di far effettivamente parte della rosa del 'Diavolo'.