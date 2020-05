Milan, dalla Spagna: occhi sul classe 2002 Jordi Escobar del Valencia

vedi letture

Il Milan punta Jordi Escobar, centravanti classe 2002 del Valencia, anche se per il momento non ci sono stati contatti tra le parti. Secondo quanto riportato dai colleghi di RadioEsport Valencia il club rossonero garantirebbe un posto in prima squadra al giovane, per convincerlo a trasferirsi in Italia. Nelle prossime settimane potrebbe esserci il primo sondaggio concreto da parte della società di via Aldo Rossi.