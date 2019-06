Milan, domani blitz della dirigenza a Madrid per incontrare il Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Blitz del Milan a Madrid. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, nella giornata di domani i rossoneri incontreranno infatti il Real. Un summit che potrebbe essere semplicemente istituzionale o nascondere magari trattative ancora in fase embrionale. Da Ceballos a Marcos Llorente, passando per Isco, fino a Mariano Diaz: sono tanti i calciatori in uscita dai blancos che potrebbero interessare al 'Diavolo' in questa finestra di mercato.