Milan, Donnarumma a un anno dalla scadenza: il club propone il rinnovo per 12 mesi

Il Milan è alle prese con il caso Gianluigi Donnarumma. Come riporta La Gazzetta dello Sport il portiere è ormai arrivato a 12 mesi dalla scadenza del suo contratto e il club non ha dunque più forza contrattuale nei suoi confronti, mettendo l'estremo difensore nella posizione di poter decidere liberamente il suo futuro. Secondo la rosea il Milan è pronto a offrire di allungare l’accordo per altri dodici mesi congelando in pratica tutto fino all’Europeo del giugno 2021, ma resta da capire se il portiere accetterà.