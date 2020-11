Milan, dopo 242 giorni arriva una sconfitta. L'ultimo a battere i rossoneri fu il Genoa

È durata 242 giorni l'imbattibilità del Milan in tutte le competizioni. La squadra di Pioli infatti aveva perso l'ultima gara nel marzo scorso contro il Genoa per 2-1. Da allora, in tutte le competizioni, i rossoneri non avevano più conosciuto l'amaro sapore della sconfitta, fino a questa sera quando il Lille è riuscito a espugnare San Siro con un netto 3-0.