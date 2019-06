© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il direttore sportivo dello Stoccarda, Sven Mislintat, ha parlato di Ozan Kabak, obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue parole riportate da Transfermakt.ch: "Nel suo contratto è presente una clausola per la risoluzione e un club lo attira molto. Non pensiamo che possa restare, dobbiamo essere onesti. L'unica cosa è che la stessa clausola non sarà valida per sempre, ci sono dei limiti".