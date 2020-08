Milan, è l'Ibraweek: l'incontro decisivo per il rinnovo avverrà a Montecarlo

Dovrebbe essere arrivato il momento di Zlatan Ibrahimovic, la settimana in cui la dirigenza del Milan conta di ottenere il sì dal grande protagonista del girone di ritorno rossonero: a Montecarlo dovrebbe avvenire, nel giro di qualche giorno, l'incontro tra le parti, dal quale Maldini e Massara contano di uscire con un tassello importatissimo per il Milan 2020-21. Si tratta, secondo la Gazzetta dello Sport, su in ingaggio da 4,5-5 milioni di euro, a cui aggiungere alcuni bonus legati a presenze e gol, ma anche a obiettivi di squadra. Uno, riferisce la rosea, sarebbe legato alla qualificazione in Champions: ben mezzo milione di euro.