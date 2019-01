Milan, fatta per Tiago Djalò. Il difensore classe 2000 firmerà lunedì

© foto di Federico Gaetano

Dopo diversi giorni di trattativa, il Milan ha trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona per il trasferimento del difensore centrale classe 2000 Tiago Djalò. Il giocatore portoghese (nato in Guinea-Bissau), in scadenza con i lusitani, arriverà in Italia lunedì per firmare il nuovo contratto, su cui verrà inserita una clausola che impedirà ai rossoneri di rivenderlo al Porto o al Benfica. Il Milan ha battuto la concorrenza di Lazio e delle due squadre di Manchester.